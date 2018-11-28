بالصور.. رد صادم لحفيد محمود حميدة على فيلمه

علق الطفل حسن حفيد الفنان محمود حميدة بشكل مضحك في لقطة طريفة على المسرح على فيلم ورد مسموم، الذي عرض على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، فبعد أن صعد على المسرح برفقة جده الفنان محمود حميدة ووالده مخرج وكاتب العمل أحمد إسماعيل، وعلق قائلاً: «الفيلم وحش».

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وتدور أحداث فيلم ورد مسموم في إطار اجتماعي حول الحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، ولكنه لم يتطرق لأي ظواهر سلبية كالمعتاد، فهو لم يتناول الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية سيئة، وشهد العمل إقبالاً جماهيريًا ملحوظًا من قبل فئات عمرية مختلفة، حيث نفدت تذاكره قبل عرضه بأكثر من 24 ساعة.

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وشارك فيلم ورد مسموم في مسابقة «آفاق السينما العربية» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، وحرص أبطال وصنّاع «ورد مسموم» على حضور عرض الفيلم بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وكان من بينهم الفنان محمود حميدة، وكوكي، وإبراهيم النجاري، والمخرج أحمد فوزي صالح. كما حضر من نجوم الفن لبلبة، وأحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، وأحمد داود، وياسمين رئيس، وإلهام شاهين، وهاني خليفة، وخيري بشارة، ويسري نصرالله، وعائشة بن أحمد.