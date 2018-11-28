لأول مرة.. نور تكشف سر ابتعادها عن الفن 5 سنوات

أعلنت الفنانة اللبنانية نور، لأول مرة عن تفاصيل ابتعادها عن التمثيل لمدة 5 سنوات، بعد زواجها من رجل سوري يعيش في مصر، وذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار" فقالت إن ظروف حملها الأول ثم سفرها خارج مصر، وراء إجازتها الفنية، وليس زوجها كما تردد على بعض المواقع.

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كشفت نور طريقة تعارفها على زوجها الحالي؛ فكانت من خلال بعض الأصدقاء المشتركين خلال سهرة بالقاهرة؛ فكان إعجابٌ من أول نظرة، ثم تكررت اللقاءات إلى أن حدث الزواج بعد 9 أشهر.

عبرت نور خلال لقائها مع الليثي عن سعادتها بطريقة تعامل زوجها معها، وتفهمه لطبيعة عملها بالفن؛ مؤكدة أن زوجها لم يضع أية شروط خاصة بعملها الفني قبل الزواج.

من ناحية أخرى، ظهرت الفنانة اللبنانية نور من خلال جلسة تصوير جديدة؛ حيث بدت بإطلالة رقيقة وجذابة من خلال الفوتوسيشن الذي شاركت به جمهورها على إنستجرام.

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جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية نور، قد عادت إلى الساحة بعد غياب استمر 5 سنوات، منذ ظهورها في مسلسلي سرايا عابدين والإكسلانس، وظهرت في السباق الرمضاني الماضي بدور مميز، عندما شاركت في بطولة مسلسل "رحيم" أمام الفنان ياسر جلال.