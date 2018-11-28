بالفيديو: جورج وسوف يطرح أغنية "ملكة جمال الروح"، بعد غياب سبع سنوات

فاجأ الفنان السوري، جورج وسوف، جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، بطرح أغنية "ملكة جمال الروح"، التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وذلك بعد غياب 7 سنوات متواصلة عن الأغاني المصورة.

شاهدي الأغنية :

يذكر أن جورج وسوف، يعيش حالة من النشاط الفني، وكانت آخر حفلاته قبل طرح الكليب، على خشبة مسرح "ساقية البروج" بالقاهرة، منذ أسبوعين، والتي منح من خلالها الفرصة للفنان خالد الفايد، أحد متسابقي برامج "ذا فويس"، كما أنه قام ببعض الجولات والحفلات الغنائية بعدد من ولايات أمريكا وكندا.