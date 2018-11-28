سما المصري تعلق على وضع صورتها على علب فياغرا… شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 02:09 مساءً -

وضع صورة سما المصري على علب الفياغرا في مصر

علّقت الفنانة المصرية سما المصري على وضع صورتها على علب “الفياجرا النسائية”، التي طرحتها وزارة الصحة في الأسواق المصرية، كدواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات. قائلة: إنها “تفاجأت بوضع صورة لها على علبة فياغرا لونها “روز” مخصصة للسيدات”.

وأوضحت المصري عبر مداخلة هاتفية، قائلة: أن “الست المصرية ليست بحاجة لفياغرا، وخصوبتها جيدة، فهي تنجب بعد زواجها بـ9 أشهر”.

وأبدت الفنانة سما المصري المثيرة للجدل، استغرابها من وضع صورها على “الفياجرا النسائية“، وقالت في تعليق لها عبر صفحتها بانستغرام: “صورتي ممكن تتحط على فياغرا رجالي، لكن على علبة فياغرا حريمي؟ إزاي أجدع؟ الصنف الخشن خشن، والصنف الناعم ناعم”.

وكانت سما المصري علقت على طرح “الفياغرا النسائية” في الأسواق المصرية، سابقًا وقالت: “هي الرجاله قادرة على نسوانها دلوقتي، لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟”.

وأضافت: “النسوان صحتها شديدة برضو مش مستنيه فياغرا، كده عدد السكان هينفجر يا جدعان، والنسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياغرا دي.. إنتو مش عارفين حريم مصر ولا إيه؟”.