وصول ولي العهد السعودي الى الارجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين… فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 02:09 مساءً -

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أعلن الديوان الملكي السعودي وصول ولي العهد الامير محمد بن سلمان إلى بيونس آيرس؛ لحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية. وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين؛ لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

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