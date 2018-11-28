متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعيش الفنانة نبيلة عبيد حالة من الإكتئاب بسبب وفاة كلبها "سنو"، إذ كانت شديدة الإرتباط به، فأصابتها وفاته بصدمة كبيرة جعلتها لا تستطع مغادرة منزلها أو الحديث مع أي شخص.
نبيلة أكدت أنها تعيش حالة نفسية سيئة بعد رحيل كلبها، وتحاول أن تتجاوز أحزانها، وأضافت أنه ليست لديها أي رغبة في الوقت الحالي بالعودة إلى الفن، سواء من خلال السينما او الدراما.
شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد مصابة بالإكتئاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مجلة الجمال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مجلة الجمال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .