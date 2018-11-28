نبيلة عبيد مصابة بالإكتئاب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعيش الفنانة نبيلة عبيد حالة من الإكتئاب بسبب وفاة كلبها "سنو"، إذ كانت شديدة الإرتباط به، فأصابتها وفاته بصدمة كبيرة جعلتها لا تستطع مغادرة منزلها أو الحديث مع أي شخص.

نبيلة أكدت أنها تعيش حالة نفسية سيئة بعد رحيل كلبها، وتحاول أن تتجاوز أحزانها، وأضافت أنه ليست لديها أي رغبة في الوقت الحالي بالعودة إلى الفن، سواء من خلال السينما او الدراما.