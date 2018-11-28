خاص- هذه هي الأسماء التي تعاملت نوال الزغبي معها في البومها المنتظر

إنتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل كافة أغنيات البومها الجديد المنتظر صدوره عن شركة “روتانا” أوائل العام المقبل، والذي سيضمّ عشر أغنيات جديدة، 7 منها مصرية، أغنيتين لبنانيتين وأغنية خليجيّة.

تتعامل نوال في هذا الالبوم مجددًا مع شريك نجاحاتها الملحن عمرو مصطفى في أربع أغنيات كتب كلماتها كل من أمير طعيمة، ايمن بهجت قمر، خالد تاج الدين وتامر حسين، فيما يلحّن لها محمود الخيامي أغنية من كلمات محمد البوغة وتوزيع مدحت خميس، وكان قد كتب الخيامي عبر تويتر أنهما نجحا سابقًا بأغنية “أمانة” عام 2010، اما هذه الاغنية فستكون “قنبلة حتكسر الدنيا”.

واستطاع الملحن مصطفى العسال ان يقدم لنوال الصعبة في اختياراتها أغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع محمد العشي، كما وتتعامل مع أسماء جديدة، حيث سيضم الالبوم اغنية من كلمات عمرو المصري والحان عمر الشاذلي وتوزيع توما.

هذا ويضمّ الالبوم أغنية لبنانيّة اجتماعيّة من الحان فضل سليمان، كلمات مازن الضاهر وتوزيع عمر صبّاع، يُحكى انها ستشكل مفاجأة مدوية على الساحة الفنية، وهي من الأغنيات الأقوى في الالبوم، هذا بالإضافة الى أغنية لبنانية شعبيّة راقصة، ونوال تعتمد منذ الـ 2011 على هذا النمط الموسيقيّ المطلوب بالحفلات فقدمت تباعًا كل من اغنية الف وميّة (التي كسرت الأرض وكانت الاغنية العربية الانجح حينها)، عيوني لما بيشوفوك (ضمن البومها السابق)، بالإضافة الى أغنية “بلقلب” و “قالو” خلال هذا العام

هذا وسيضم الالبوم اغنية خليجيًة من الحان بسام المهدي في تعاون ثاني يجمعهما بعد أغنية “تولّع” في عام 2017.