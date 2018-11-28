شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان عارية من أجل GQ.. اعرف شروطها فى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت نساء عائلة كاردشيان على صدم معجبيها بإطلالاتهن المثيرة، والتى تجد عادة الكثير من الانتقادات، وكانت آخرهن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان التى ظهرت عارية تماما بجلسة تصوير خاصة لمجلة GQ فى نسختها المكسيكية، حيث من المقرر أن تتصدر كورتنى البالغة من العمر 39 عاما غلاف المجلة لعدد ديسمبر / يناير.

تحدثت كورتنى للمجلة عن عائلتها فقالت "أنا وأخواتى لدينا شخصية خاصة، نحن ننتقد بالتأكيد بعضنا البعض، لكن هذه الانتقادات تأتى دائماً بدافع الحب"، وعن الرجل قالت كورتنى "من المهم أن يكون لديه ثقة تامة بنفسه".



كورتني كاردشيان



كورتني كاردشيان



كورتني كاردشيان