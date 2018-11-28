كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

شاهدوا.. جان يمان يصدم جمهوره بصورته مع والدته ووالده

صدم الممثل التركي الرياضي الصاعد بقوة في “السوشيال ميديا” جان يمان بصورته مع والدته، وتواجدها إلى جانبه بمشهد فيديو عائلي، جمهوره في تركيا والعالم العربي،حيث بدت والدته بفيلم الفيديو الذي ظهرت فيه معه صغيرة بالسن حجماً وشكلاً،وبدت حسب وصف معجبيه شقيقته الكبرى،وليست والدته،حيث ظهر إلى جانبها أكبر منها حجماً،فبدت وكأنها إحدى معجباته الصغيرات وليست أماً له أبداً.

وهزت صورته معها “السوشيال ميديا” لأيام عدة،حاصدة آلاف اللايكات والتعليقات في حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وتويتر.



وبينما كانت طلة والدته معه حديث مواقع التواصل الاجتماعي لأيام عدة،تسبب جان يمان بصدمة ثانية لمعجبيه الأتراك والعرب من خلال نشره صورة له مع والده جوفان يمان الذي ظهر بقمة حيويته كرجل قوي ورياضي ووسيم، وأن جان يمان نسخة عن والده بوسامته وحيويته وطلته الجذابة،وعلق أحد المعجبين عليهما قائلاً: ذاك الشبل من ذاك الأسد.

وكان جان يمان بعد انتهائه من تصوير مسلسل “البدر” مع أوزغي غوريل قد بدأ يمنح وقتاً أكبر للتدريبات الرياضية،لاكتساب جسد رياضي قوي،ولوك جديد بحاجة له في مسلسله الجديد “الطائر المبكر” الذي يعرض بنجاح في تركيا،وتشاركه بطولته الممثلة ديميت أوزديمير.