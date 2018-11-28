نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها لاختيار اسم مولدتها المنتظرة.. ماذا تقترح لها؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في الأسابيع الأخيرة الماضية عن جنس مولودها المنتظر، مؤكدة أنها فتاة.
نانسي كشفت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، عن حيرتها الشديدة تجاة اسم مولودتها المقبلة قائلة: «”فى عالم مليء بالأسماء الجميلة أنا حائزة تماما عند اختيار اسم لأميرتى القادمة .. هل من مساعدة”».
جمهور نانسي، حاول تخليصها من هذه الحيرة واقترح عليها العديد من الأسماء التي تتوافق مع اسم نجلتيها إيلا وميلا.
وكان إعلان نانسي عجرم عن جنس مولودها أثناء تواجدها في لندن، لإحياء عدد من الحفلات الفنية ضمن جولتها هناك.
الفنانة اللبنانية فوجئت وقتها بتنظيم حفل صغير لها داخل غرفتها للإحتفال بالإعلان عن جنس مولودها مع عدد من الهدايا والإكسسوارات.
وكانت نانسي عجرم، قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في احتفالات مول دبي بالعام العاشر على تأسيسه، و أطلت على الجمهور بفستان أبيض أظهر معالم حملها بشكل كبير وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها خاصة أغنية «بدنا نولع الجو»، والتي طرحتها مؤخرًا وحققت نسبة نجاح كبيرة.
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