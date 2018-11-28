“فضيلة خانم وبناتها” حديث الشارع العربي

متابعة الخليج 365: يحقق مسلسل “فضيلة خانم وبناتها” نجاحًا كبيرًا في عدد كبير من البلدان العربية مع عرضه الجزء الثاني منه عبر شاشة OSN.

وتشغل أحداث المسلسل التركي الشهير الشارع العربي فتتصدّر تطوّراته مواقع التواصل الإجتماعي في سابقة نادرة من نوعها لمسلسل تركي مدبلج يُعرض في الوطن العربي.

الجدير ذكره أن أحداث المسلسل تدور حول فضيلة التي تعيش في فقر مع ابنتيها، وهي أم و أب في نفس الوقت عايشت خلال حياتها الندم والحماس، وتكون على بعد خطوة من حياة أفضل مثل الجميع الإستثمار الوحيد لذلك هي ابنتها الصغيرة إينجي التي تتميز بجمالها وتكون رازان الإبنة الكبرى هي العائق الأكبر حيث تتميز بتصرفاتها الرجولية، وتواجه أمها منذ وفاة والدها.