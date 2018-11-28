ملكة الجمال الفاتنة تتزوج من سلطان هذه الدولة

متابعة الخليج 365: تصدّر خبر زواج ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا للعام 2015 من ملك ماليزيا محمد الخامس، المواقع الإلكترونية الروسية ولاقى أصداء مختلفة في دول عدة. وهذا الزفاف الذي عقد في 22 تشرين الثاني، مرّ مع الطعام الحلال ومن دون المشروبات الكحولية حيث خرجت الملكة إلى الجمهور في فستان روسي، أما زوجها فكان في لباس بلاده التقليدي.

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