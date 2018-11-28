خلاف كبير بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون يحدث انشقاقًا بين الأميرين

متابعة الخليج 365: يشاع أن توترًا كبيرًا قد نشب بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون تسبب بخلاف متصاعد بين الأميرين هاري ووليام.
فقد صدر خبرًا رسميًا أخيرًا يؤكد مغادرة الأمير هاري وميغان خارج قصر كينسنغتون، والانتقال لمنزل ريفي من 10 غرف نوم يبعد 32 كم عن كينسنغتون.
وبالتزامن مع هذا الخبر أفادت التقارير أن صديقًا مقربًا من الزوجين، أكّد أن قرار الأمير هاري بالانتقال من كينسينغتون إلى ويندسور كان تفاديًا للعيش بجانب ويليام وكيت، نتيجة حدوث خلاف بين الدوقتين حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
وقال مصدر آخر لصحيفة ديلي ميل: “كيت وميغان مختلفان للغاية…لا ينسجمان معاً على الإطلاق”.
هذا الاختلاف في شخصيات الزوجات قد يبعد الأميرين عن بعضهما البعض وتزايد الخلافات بينهما، في حين أن مصادر من القصر زعمت أنّ وليام وكيت لهما شعبية كبيرة بين طاقم العمل بينما ميغان تكون في أحياناً فظة مع بعضهم.
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