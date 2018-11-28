إيمي سيداريس تنضم إلى فيلم THE LION KING

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إنضمت الممثلة الكوميدية إيمي سيداريس إلى فريق عمل فيلم ديزني الجديد The Lion King ، و سوف تظهر الممثلة بدور جديد يضاف إلى شخصيات الفيلم وهو الفيلة shrew ، حسبما نشر موقع variety.

الفيلم معاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action ، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة ، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين ، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية ، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان – مايكل كى، بيونسيه، إريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، إيرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.