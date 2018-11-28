ما هي نصائح دينا الشربيني لحياة زوجية سعيدة؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني عندما استضافتها الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية cbc، عن الطريقة التي يجب أن تحافظ بها المرأة على حياتها الزوجية من دون اضطرابات أو خلافات تعكر صفوها.

دينا أكدت أن الابتعاد عن النكد هو الحل السحري لبقاء الحياة الزوجية من دون خلافات، وقالت إنه يجب أن تكون الغيرة معتدلة حتى لا تنقلب حياتها الزوجين إلى جحيم، ونصحت المرأة بعدم الضغط على من تحب وألا تشعره بأنها تراقبه حتى لا تفقده.

دينا نصحت الرجل أيضاً إذا لاحظ أن زوجته تغيرت معه أن يهتم بها أكثر، لأن المرأة إذا أحست بعدم اهتمام زوجها بها فإنها تهمل نفسها وبيتها، وشددت على أن يكون الرجل مؤمناً بمن يحب وأن يقف أمام كل الناس ليساندها.