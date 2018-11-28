إليسا تعلق على وفاة مَن وصفت صوتها بالنشاز

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، على حسابها على "تويتر"، تغريدة نعت من خلالها أمل حمادة التي اشتهرت بسخريتها اللاذعة من الفنانين وعرفت بعبارتي "انقرضوا الرجال" و"مين ماخدة؟".

وتعليقاً على رحيلها كتبت: "زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة، كانت قاسية بتعليقاتها مرات، بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها، الله يرحمها".

وأعادت إليسا نشر إعلان وفاة أمل من قبل ابن خالتها ويدعى أحمد ياسين. وجاء فيه: "إبنة خالتي، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهي في حالة موت سريري. أخذت أمل معها ضحكتها وخفة ظلها".

يشار إلى أن الراحلة انتقدت في وقت سابق صوت إليسا، إذ وصفته بالنشاز خلال حلولها ضيفة على برنامج "بلا تشفير" الذي قدمه الإعلامي تمام بليق على شاشة قناة "الجديد" اللبنانية.

وقالت متوجهة حينها إلى الفنانة: "إليسا يا إليسا، مش مخلية محب لإلك؟، مش مخلية لا شاعر ولا ملحن لإلك، بدك تكتبي إنت وتشعري يا إم صوت نشاز؟".