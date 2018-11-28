باسكال مشعلاني تُجهز قنبلة فنية

تعيش الفنانة باسكال مشعلاني نشاطاً فنياً كبيراً خلال هذه الفترة حيث تستعد لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد وانتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وبعد ان طرحت مؤخراً اغنية “بخاف اعشقك” انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، تعمل باسكال على عدة اعمال منها اغنية جديدة بعنوان “لعبها صج” ويقول مطلعها “لعبها صح ولعني/عرف قلبو يعلقني/طير نومي من عيني/بنظرة وضحكة جنني”.

كشفت باسكال ضمن لقاء اعلامي ان هنالك اغنية مصرية تعمل عليها حالياً وصفتها “بالقنبلة الفنية” وهي اغنية ايقاعية ورومنسية في آن.

كما جهزت اغنية للجمهور الاردني من النوع البدوي شبيهة بأغنية “يا مدقدق” فلوكلور اردني.

وتفكر “مشعلاني” بتصوير اغنية “صعب علي” من الحان زوجها ملحم ابو شديد وهي اغنية من ألبومها الاخير “حبي مش حكي”.