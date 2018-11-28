عاصي الحلاني يضيء شمعة جديدة على مشوار نجاحه

يحتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اليوم الاربعاء، 28 تشرين الثاني بعيد ميلاده وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

ومنذ ساعات الصباح، انهالت المنشورات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور لمعايدة “الفارس” بالنجاح الدائم.

ونشرت زوجته كوليت الحلاني صورة لهما على موقع انستغرام، موجهة اجمل العبارات له في هذه المناسبة السعيدة وقالت: “ينعاد عليك حبيبي، الله يخلينا ياك ويطولنا بعمرك ويخليك لفنك ولجمهورك ومحبينك، انشاالله دايما بالصحة والنجاح، منحبك”.

وعلى مدار مسيرته الفنية، قدّم عاصي الحلاني أجمل الاعمال الفنية واحيا مئات الحفلات والمهرجانات الناجحة في لبنان والعالم. وحقق شهرة واسعة جداً امتدت الى كل العالم، فأصبح اسمه مرادفاً للنجاح والتألق والتميز.

أسرة موقع “بصراحة” تتمنى النجاح الدائم والتألق المستمر لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني.