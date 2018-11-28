شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قرر جاستن بيبر الإعلان عن زواجه قبل إتمامه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب العالمى جاستن بيبر مع خطيبته عارضة الأزياء العالمية هايلى بالدوين التعايش سوياً كزوج وزوجة قبل الزواج الرسمى وحتى قررت هايلى تغيير اسمها على إنستجرام لتحمل اسم جاستن بيبر.



جاستن بيبر وهايلى بالدوين

قال أحد المصادر لمجلة Peole إنه بعد خطوبتهما شعر الثنائى أنهما فى وضع الزوج والزوجة لذلك أعلنا أنهما فى مقام المتزوجين ولا يحتاجان إلى احتفال دينى للإعلان عن ذلك أمام العامة، بالرغم من كل التحضيرات التى يستعدان لها ليوم زفافهما.

وأضاف المصدر أن جاستن بيبر أقام حفل عيد ميلاد لخطيبته الأسبوع الماضى فى كندا، واستقرا هناك مدة من الوقت، حيث إن جاستن بيبر أراد البقاء هناك لأنه يرى أن كندا أكثر هدوءاً ولا يوجد تطفل من المصورين طوال الوقت.

يذكر أن جاستن بيبر نشر صورة على حسابه الشخصى "إنستجرام" مع هايلى بالدوين وكتب تعليقاً "زوجتى رائعة" مؤكداً بذلك علاقتهما الزوجية.