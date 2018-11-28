أحمد حلمي ستضيف مواهب صغيرة متنوعة في برنامج "نجوم صغار"

نجوم في سن صغيرة تتنوع مواهبهم بين علوم وغناء وتمثيل ورياضة وطهو وسواها، يطلّون في الحلقة الثانية من برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"، الصيغة العربيّة من برنامج المواهب العالمي الشهير "Little Big Shots"، والذي يُعرض على "MBC مصر"، هم محترفون في ما يفعلونه، فهذا طفلٌ سعودي لُقّب بمصوّر الملوك، وذاك طفل عراقي صاحب خفّة ظل مبهرة ومبهجة، ومطرب مصري في مقتبل العمر يحوّل الكلام العادي إلى لحن وغناء ممتعين، وطاهية أردنيّة صغيرة تحضّر الحلوى لفارس أحلامها، ومواهب عربية استثنائية أخرى تملك الحضور المتميّز وتصنع حكاياتها الممتعة مع النجم أحمد حلمي.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع يوسف سامح من مصر (12 سنة)، الذي يمتلك موهبة الغناء، ولم يكن الامتحان سهلاً مع أحمد حلمي. فبعد الحديث عن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الحديث بينه وبين حلمي في غاية الظرف، حتى أنهما ارتجلا مشهداً تمثيليّاً غنائيّاً معاً، كما غنى يوسف موالاً وختم الفقرة بأغنية إمتى الزمان" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهّاب. ومن الغناء إلى صناعة الحلويات، أطلّت سابين نقولا من سوريا (6 سنوات)، وهي طفلة ماهرة في صنع الحلوى فكان حواراً عفويّاً بينها وبين حلمي أخبرته فيه عن أمنيتها بالزواج من أميرٍ يأتيها على حصان أبيض، ثم قامت بمساعدة المضيف بصنع الكوكيز، بعدما تحوّل المسرح إلى مطبخ مليء بالألوان المبهجة.

وكان الموعد بعد ذلك مع التصوير الاحترافي والطفل متعب الحضيف من السعودية (11 سنة) الملقب بمصوّر الملوك، ولفت إلى أن حبّه للتصوير بدأ منذ أكثر من 6 سنوات، حتى أنه بات يدرّب تلامذة يصغرنه سناً على التصوير، وأبلغ حلمي كيف حصل على لقب مصور الملوك، بأخذه صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي يعتبرها أهم صورة التقطها في حياته، ثم أجرى جلسة تصويرية احترافية لأحمد حلمي، الذي اتخذ له بدوره بعض اللقطات. أما يارا مسعد من الأردن (9 سنوات)، فهي طفلة تتميّز بالقدرة على إجراء عمليّات حسابية ذهنية دقيقة وسريعة، شاركت في بطولات عدة سابقاً، لكن ما يميزها ليس السرعة في حل المعادلات الحسابية فحسب، بل قدرتها أيضاً على الغناء والحساب في آن معاً، وهو الأمر الذي أدهش الجمهور حينما غنت "يا واد يا تقيل" خلال حل مسألة حسابية طويلة ومعقدة.

ومن الجزائر، وقف على المسرح يونس بليدي الذي يتمتع برشاقة بدنيّة عالية، ليقدم عرضاً تضمن بعض الحركات الرياضية بأسلوب ظريف ومبهر. ولجعل التواصل أسهل، قرّر أن يكون التخاطب مع حلمي باللغة العربية الفصحى عوضاً اللهجة الجزائرية. أما ختام الحلقة، فكان مع عبدالله ياسر من العراق (6 سنوات)، وهو طفل واثق الخطى يمشي ملكاً، دار بينه وبين حلمي حوارٌ طريف تسبب بحالة ضحك هستيري أصاب الجمهور. وتوقّف عبد الله عند الفيديو الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى "المعجبة السرية" التي تلاحقه أينما كان، كما عزف وغنى ورقص بطريقة حماسية لاقت استحسان الجمهور.

يُعرض برنامج "نجوم صغار" على " MBCمصر" كل سبت، الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة على " MBC مصر" السبت 24 نوفمبر 2018 الساعة 8:30 مساء.