شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم حسين مؤلفا لمسرحية "3 أيام فى الساحل" لـ محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فريق عمل مسرحية "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، والذى يعود بها إلى المسرح بعد فترة غياب نحو 16 سنة على المؤلف حاتم حسين لكتابة رواية المسرحية، حيث يواصل هنيدى البروفات مع المخرج مجدى الهوارى، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على أحد المسارح وتنتمى إلى الأعمال الاستعراضية، والمسرحية يشارك فى بطولتها كل من الفنانة ندى موسى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومن تأليف حاتم حسين وإخراج مجدى الهوارى.

يذكر أن آخر أعمال هنيدى المسرحية "طرائيعو"، للمخرج سمير العصفورى وتأليف نبيل أمين، وشارك فى بطولة العمل الفنان الراحل محمد شرف وعلاء مرسى وحنان ترك وغادة عبد الرازق ولطفى لبيب ومحمود الجندى‪.

ويعرض أبطال المسرحية العديد من المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى من خلال عرض مسرحى فى إطار كوميدى وبه العديد من الاستعراضات الرائعة، وتناولت المسرحية حياة شاب صعيدى يدعى "فارس"، أرسله والده ليكمل تعليمه فى القاهرة ولكنه عاد بدون إتمام دراسته، بعد أن وقع فى حب فتاة تعمل معه فى الموالد.