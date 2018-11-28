دلال عبدالعزيز تُؤكِّد أنّ "كازابلانكا" يعرض مجموعة مِن القضايا

صرّحت الفنانة دلال عبدالعزيز بأنها مشغولة حاليا بتصوير دورها في فيلم "كازابلانكا" مع الفنان أمير كرارة وغادة عادل والمخرج بيتر ميمي، كما أنها تستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم "البدلة" مع تامر حسني الذي سيُجرى تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت دلال عبدالعزيز، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل "، أن فيلم "كازابلانكا" من الأفلام التي تعتمد على عرض مجموعة من القضايا، وهو مكتوب بحرفية شديدة للكاتب هشام هلال.

"عشم إبليس"

وتحدَّثت عن إشاعات وجود جزء ثانٍ من مسلسل "عشم إبليس" مع الفنان عمرو يوسف، والذي قدّمته منذ عامين، قائلة إنه حتى الآن لم يُعرض الأمر عليها، موضحة أن "عشم إبليس" من أحب الأعمال إليها لأنها قدمت فيه شخصية جديدة عليها ذات انفعالات مختلفة، مشيرة إلى أنها تتمنى إعادة عرضه.

زَوْجَا بنتَيْها

وكشفت عن طُرق تعاملها مع زوجَي بنتَيْها كحماة لهما، قائلة إنها تعامل زوجَي بنتَيْها الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد كأنهما أولادها، موضحة أنها سعيدة بسعادة بناتها، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بهما بعد أن كانت تتمنى زوجين لبنتيها طيبين وتقبل الله منها، موضحة أنها تجتمع مع العائلة يوم الجمعة من كل أسبوع، مشيرة إلى أن الفنان سمير غانم يحبّ رؤيتهم بجواره ويحب أن يجتمع بالعائلة، وعن علاقتها بحفيدتها "كيلا" أوضحت أنها تحبها كثيرا وكثيرا ما تلعب معها هي والفنان سمير غانم الذي يعود به الزمن لعقود عندما يراها ويلاعبها.

يحيى الفخراني

وأوضحت سبب ابتعادها عن العمل مع الفنان يحيى الفخراني، مُؤكّدة أنها لم تبتعد عن الدكتور الفخراني لكن لا يوجد دور مناسب لها معه الآن، مشيرة إلى أنها تعتز كثيرا بالعمل مع الفخراني الذي قدمت معه أعمالا في السينما والمسرح والتلفزيون، مبينة أنه لا يوجد عمل اجتمعت معه فيه إلا وكتب له النجاح، ففي المسرح قدمت "جوازة طلياني"، وفي السينما قدمت "مبروك وبلبل"، وفي التلفزيون قدمت معه مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة منها "لا"، و"للعدالة وجوه كثيرة" و"ابن الأرندلي"، و"علي باب"، وبشأن الحالة الصحية للفنانة شويكار قالت دلال إن الفنانة شويكار تعد من أقرب صديقاتها في الوسط الفني مع الفنانة رجاء الجداوي وميرفت أمين، موضحة أن الفنانة شويكار أطال الله عمرها تتمتع بصحة جيدة.

سمير غانم

وتحدّثت عن ذكريات زوجها الفنان سمير غانم والفنانين الذين وقف أمامهم في شبابه، وأشارت إلى أنه دائما يتحدّث عن سعاد حسني ومديحة كامل وكيف أنهما كانتا فنانتين كبيرتين قدّمتا مجموعة من الأعمال القوية على شاشة السينما، وعن أحب أفلام سمير غانم التي تحب رؤيتها أوضحت أنها تحبّ كل أعماله مع الثلاثي، وبينت أنّ له أفلاما جميلة منها "خلي بالك من زوزو"، و"يا رب ولد"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين".