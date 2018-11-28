حسن الرداد يكشّف حقيقة مشاركته في فيلم جديد مع نجوم سعوديين

كشّف الفنان حسن الرداد، حقيقة مشاركته في بطولة فيلم سينمائي جديد، مع نجوم سعوديين، قائلًا إنه بعد حالة التطوير التي تشهدها السعودية خلال الفترة الأخيرة، والبدء في إنشاء دور عرض سينمائية، سيكون من أوائل الفنانين، الذين يقدموا فيلم سينمائي مع نجوم سعوديين، خاصة أنه سيتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في السعودية، مشيرًا إلي أن الفيلم تدور أحداثه في قلب أكشن كوميدي".

وقال الرداد في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إن مشروع سينمائي، مع المنتج أحمد السبكي، والمخرج كريم السبكي، يتم التحضير له خلال الفترة الجارية، لبدء في التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة .

يُذكر أن حسن الرداد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان"، وشاركته البطولة زوجته إيمي سمير غانم، والفنان سمير غانم، ورجاء الجداوي، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، ومحمد محمدي، وإخراج إسلام خيري.