نيرمين الفقي تؤكّد انجذابها لسيناريو"أبو العروسة 2" بسبب واقعيته

أبدت الفنانة نيرمين الفقي سعادتها الكبيرة بوجود جزء جديد من مسلسل "أبو العروسة " ويتم تصويره خلال الفترة الحالية خاصة بعد النجاح لكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل وفاق كل التوقعات بخاصة في ظل وجود العديد من الرسائل الهادفة للجمهور والأسر المصرية مشيرة إلى أن شخصيتها بالجزء الثاني ستشهد العديد من التطورات والمفاجآت العديدة .

وكشفت نيرمين لـ" لايف ستايل " أن مسلسل "أبو العروسة" يُعدّ أول عمل درامي طيلة مشوارها وحياتها الفنية أن تقدم فيه عمل درامي من نوعية المسلسلات الطويلة التي تنتمي إلى فئة الـ60 حلقة مشيرة إلى أن ظروف الموافقة على هذا العمل كانت أيضًا غريبة ومختلف عن كل أعمالها السابقة حيث أن المسلسل جاء لها عن طريق الصدفة ورغم أنه يعد أول عمل درامي طويل إلا انه لم يكن جاهزًا من الحلقات سوى 15 حلقة وهذا عدد حلقات قليل جدًا بالنسبة لها خاصة أنها في كل أعمال السابقة كانت لا توافق علي أي عمل حتى يكون لديها أكثر من نصف عدد حلقاته ولكن مسلسل "أبو العروسة " لم لديها سوى 14 حلقة ورغم ذلك تحمست جدًا له موضحة أنه من أول حلقة قامت بقراءته انجذبت له بشدة لكون معبر عن الأسرة والعائلة المصرية الأصيلة .

وأوضح أنها تشرّفت جدًا بكونها ضمن فريق عمل هذا المسلسل بخاصة في ظل وجود شركة إنتاج محترمة ومخرج عبقري ومؤلف مبدع بالإضافة إلي احتواء المسلسل على كوكبة كبيرة من النجوم منهم سيد رجب و سوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح أحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف مؤكدة أنها تتمنى تقديم أكثر من جزء من المسلسل بخاصة أن الجزء الثاني مكتوب ببراعة وحرفية شديدة وقادر أيضًا على جذب المشاهد من الوهلة الأولى كما حدث بالجزء الأول خاصة في ظل كواليس يسودها جو من المرح والحب والمودة بين كل المشاركين بالعمل.

و أوضحت أنها كانت خائفة من خوض التجربة خاصة أنها التجربة الأولى بالنسبة لها في المسلسلات الطويلة وكان لديها خوف شديد من رد فعل الناس عنها مشيرة إلى أن رد فعل الناس عن المسلسل وشخصية عبير التي قدمتها خلال السياق الدرامي لمسلسل كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لها.

وقالت عن الصعوبات التي واجهتها بالمسلسل , إن أكثر شيء كان مرهقة بالنسبة لها في المسلسل هو أنهم كانوا يقوموا بتصوير الحلقات أثناء فترة عرض المسلسل وكان الأمر يحتاج تركيز شديد وضغط عليهم نظرًا لأنه غير مسموح بأي شيء مهما كان يقوم بتعطل التصوير وعدم وجود أي إجازات وهذا الأمر كان متعب جداً مشيرة إلى أن رغم كل هذا الإرهاق والتعب ولكنة زال بمجرد جني ثماره وسعيدة جدًا بنجاح الكبير للمسلسل .

وأوضحت أن العمل يقوم بنقل الواقع المعاش بأسلوب راقي ومحترم حيث أن المسلسل يستعرض كل الأسر المصرية سواء أكانت فقيرة أو متوسطة أو غنية ولا يقتصر على فئة من دون أخرى كما انه يقوم بعرض المشاكل التي توجد في كل طبقة بأسلوب لا يحتوى على أي إسفاف او ابتذال أو أي شيء يسيء للمشاهد فلا يوجد أي لفظ أو مجرد تلميح خارج و يقوم بطرح للمشكلة وحلها ولا يقتصر على عرض الجوانب السلبية فقط بل يقوم بتعريف المشاهد طرق للحل كطريقة تربية الأبناء وكيفية التعامل مع المشاكل التي تعرضون لها وكذلك مشاكل خاصة بالخيانات الزوجية بعد الزواج او المشاكل قبل الزواج أو المشاكل بين الأصحاب او العلاقة اليومية بين الزوج وزوجته وغيرها العديد من القضايا والمشاكل التي توجد في الحياة الواقعية بشكل يوجد فية العديد من الرسائل خاصة أن الفن يساوي رسالة.