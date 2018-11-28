فراس يؤكّد أن أحداث "التاريخ السري لكوثر"غير تقليدية

كشف الفنان فراس سعيد أنه انتهي من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم " التاريخ السري لكوثر" المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية مشيرًا إلى أن الفيلم صعب جدًا لكونه عمل لدية ثقل فني بخاصة أنه يتناول العديد من القصص والقضايا الشائكة كونه فيلم سياسي مغلف بمظلة رومانسية

وأوضح لـ" لايف ستايل "أن الفيلم يستعرض خلال أحداثه العديد من الأحداث السياسية والقصص خلال الـ"7 " سنوات الماضية منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وذلك من خلال العديد من وجهات النظر المختلف المغلفة بنكهة السيناريست محمد أمين راضي كاتب ومخرج الفيلم والتي تتميز أعمالها كلها بأنها تكون غير تقليدية وفكرة خارج الصندوق .

وأعلن سعيد أنه يظهر خلال أحداث الفيلم في شخصية عضو في حزب سياسي لدية أفكار مختلفة تمامًا عن الحزب السياسي الذي تشارك فية "ليلى"والتي تجسدها الفنانة ليلي علوي والتي تنشأ بينهما قصة حب ونظرًا لصعوبة الزواج لكون كل منهم في حزب سياسي لدية أفكار مختلفة تمامًا عن الأخر يضطرا لزواجها في السر خلال أحداث الفيلم حيث تظهر العديد من المفاجأة التي سيتم الكشف عنها حينما يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية .

يشارك في بطولة الفيلم " زينة ومحسن محيى الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، ومدير تصوير مروان صابر، منتج فنى على حسن، ومشرف عام على الإنتاج مصطفى شفيق، وإنتاج سكاي وليد مصطفى واسحاق إبراهيم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فراس سعيد مسلسل "ضد مجهول" الذي تم طرحه خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًًا، وشارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق وحنان مطاوع ومحمد دياب ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت.