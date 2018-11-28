شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى مع ميرفت أمين فى أحد فنادق 6 أكتوبر بسبب "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجمتان ميرفت أمين وبوسى من تصوير عدد من مشاهدهم بمسلسل "قيد عائلى"، أمس الثلاثاء بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد، وبعدها ينتقلان إلى ديكور آخر فى المعادى لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى أحداث العمل.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.