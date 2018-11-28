جمهور عاصي الحلاني يحتفل ويشنّ حملة واسعة

متابعة الخليج 365: غصّت مواقع التواصل الإجتماعي منذ الساعات الأولى من يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالمعايدات التي انهالت على فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده.

وملأ جمهور عاصي الحلاني صفحاته الرسمية على مواقع الإنترنت بالتهنئات والتصاميم الخاصة إحتفالًا بهذا اليوم المميّز بالنسبة لهم، تحت هاشتاغ Happy Birthday Assi الذي تصدّر المراتب الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

من أسرة موقع بتجـــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من الفارس الحلاني متمنين له دوام النجاح السعادة والإستقرار على الصعيدين العائلي والفني.