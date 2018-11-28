من هو بطل مسلسل ماغي بو غصن لرمضان المقبل؟

متابعة الخليج 365: تستعد النجمة اللبنانية ماغي بو غصن لمسلسل جديد في رمضان المقبل، وأشارت مصادر مقرّبة إلى أنّ الممثل المصري حسن الرداد هو الاسم الأكثر ترجيحاً ليكون بطل المسلسل في رمضان 2019.

اختيار الرداد، إن تمّ توقيع العقد، يأتي بعد تقديم مسلسل “جوليا” العام الماضي مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، وقبله “حبة كارميل” مع التونسي ظافر العابدين.

المسلسل يحمل توقيع المخرجة السورية رشا شربتجي.

من جهة أخرى، انتهت بو غصن من تصوير فيلمها الجديد “تايم أوت” الذي يشاركها فيه يورغو شلهوب، وسيقام افتتاح الفيلم والسجادة الحمراء في 18 من كانون الاول المقبل.