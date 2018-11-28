نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 30 دقيقة مضت التعليقات على عمار حسن يرفع الصوت:”بتلبقلك الحياة” في سباق “الغازية الدولي الرابع” مغلقة

متابعة الخليج 365: شارك الفنان عمار حسن في سباق الغازية الدولي الرابع الذي أقيم برعاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحت شعار “بتلبقلك الحياة “، الذي نظمته جمعية “بيت الطلبة والشباب في لبنان” على الواجهة البحرية لبلدة الغازية الجنوبية.

ووجّه الفنان حسن تحية للشعب اللبناني الذي يدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق العودة، وقال على هامش السباق: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم وخاصة أن هذا السباق يستهدف أولاً الشباب الذين هم أمل للشعوب في تحقيق التقدّم، ويفتح باب التواصل بينهم في ظلّ مشاركة عدد من العدائين العرب والأجانب”. ولفت الإنتباه الى دور القيمين على هذا النشاط وحرصهم على حسن التنظيم. وقدّم الفنان حسن مجموعة من أغانياته التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وبدا لافتاً حضور عدد من الفنانين منهم الممثل السوري القدير دريد لحام والفنان اللبناني معين شريف، وأبناء الراحل وديع الصافي، وحشد من الإعلاميين والرياضيين.