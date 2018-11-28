خاص- محمد عساف ينتزع المرتبة الاولى

فاز نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف في استفتاء موقع “بصراحة” عن اغنيته الجديدة “مكانك خالي” التي اطلقها مؤخراً.

وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10، احتلت اغنية “مكانك خالي” المرتبة الاولى متصدرة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي كان من نصيب الفنانة كاميليا ورد بأغنية

“طيارة”.

وكثّف جمهور “عساف” التصويت حيث حصدت اغنية “مكانك خالي” نسبة وصلت الى 50.57%، فيما حصدت اغنية “طيارة” نسبة وصلت الى 29.89%.

فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي:

3- شذى حسون – احسك امي

4- عاصي الحلاني – شو بخاف عليك

5- محمد رشاد – احساسي

6- مايك ماسي – خبصة

7- داليا مبارك – غصباً عن الكل

8- جنى روحانا – انسان بشخصيتين

9- علاء زلزلي – بتعقد بتجنن

10- حسين الجسمي – شفتك

وقد اطلق موقع “بصراحة” استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت زوروا صفحتنا Bisara7a.com

نذكر ان آخر اعمال “عساف” اغنيته العراقية “مكانك خالي” ألحان علي صابر، كلمات رامي العبودي، توزيع عثمان عبود وإنتاج بلاتينوم ريكوردز. وقد حققت الاغنية منذ 14 ايلول/سبتمبر الفائت نجاحاً كبيراً وحصدت الملايين من المشاهدات.