نيللي كريم سعيدة لحضور حفلة افتتاح مهرجان القاهرة 

كشفت الفنانة نيللي كريم أن تواجدها في حفلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتقديمها لجائزة لأحد المخرجين الروس شرف كبير.

وأوضحت نيللي في حديث خاص إلى موقع " لايف ستايل " أن مهرجان القاهرة من المهرجانات القوية العالمية التي ينتظرها كل صناع السينما في العالم وهو لا يقل مستوى عن مهرجان كان أو مهرجان الأوسكار.

قالت نيللي من ناحية أخرى، "إنها سعيدة ببدء تصوير فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني".

وأشارت إلى أن الجزء الثاني سيشهد مجموعة من تطورات الشخصيات بشكل كبير، مُضيفة أن العمل ليس تكرارا للجزء الأول ولكن أحداثه مرتبطه به وبأبطاله.