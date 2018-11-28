شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت إشاعة .. كيت هارينجتون ينفى خيانته لـ "روز ويزلى".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم الكبير كيت هارينتجون، صاحب شخصية “جون سنو”، فى مسلسل الدراما الشهير Game of thrones، شائعة خيانته لزوجته "روز ويزلى"، بعد انتشار صور مفبركة له وهو عاري على سرير عارضة أزياء روسية.

ونشرت عارضة الأزياء الروسية Olga Vlasova، صوراً الفترة الماضية لنجم مسلسل GOT وهو عاري تماما، وقالت إنهما مارسا الجنس سوياً قبل وبعد جوازه من "روز" وهو الأمر الذى نفاه "هارينجتون" فى تصريحات صحفية.

الثنائى الشهير اجتمعا لأول مرة عام 2011 فى تصوير الموسم الثانى من مسلسل Game of thrones، وجمعتهما قصة حب كبيرة داخل أحداث المسلسل، وسرعان ما انتقلت للواقع، وقررا الارتباط رسميا أواخر العام الماضى، حتى قررا الزواج فى يوليو الماضى.

مسلسل GOT بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز، ومن المقرر طرحه الموسم الثامن والأخير فى أبريل المقبل.