شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تخلع عباءة الغناء وتنافس فى "القاهرة السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تخلع المطربة التونسية غالية بنعلي عباءتها الغنائية إبان زيارتها الخاطفة لجمهورها المصري، وترتدى زي الممثلة، خلال منافستها بشكل رسمي في فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر عرض فيلمها التونسي "فتوى"، ضمن مسابقة آفاق للسينما العربية، مرتين متتاليتين مساء اليوم الأربعاء، الأولى في تمام الثالثة والنصف عصرًا بدار الأوبرا المصرية، ومن ثم فى تمام التاسعة مساء فى سينما زاوية.

غالية التى اعتادت الإطلالة على المصريين عدة مرات كل عام بجولات غنائية آخرها فى مهرجان القلعة الموسيقى فى أغسطس الماضى، تعود هذه المرة بكونها "فنانة" و"ممثلة"، عبر مشاركتها فى بطولة الفيلم التونسي المثير للجدل "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، والذى نال الجائزة الكبرى "التانيت الذهبي" لمسابقة الأفلام الروائة الطويلة، فى فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما حصل بطله الممثل التونسي أحمد حفيان على جائزة أفضل ممثل، كما تجهز لمفاجأة محبيها بسهرة غنائية عابرة على هامش زيارتها للقاهرة، على مسرح كايرو جاز فى العجوزة، فى العاشرة مساء السبت المقبل.

ويدور فيلم "فتوى" فى فلك الإرهاب ومواجهته، عبر تجسيد قصة حيhة أب يدعى إبراهيم العائد من فرنسا إلى بلده تونس لدفن ولده مروان الذى قتل إثر حادث دراجة نارية، ليكتشف فجأة أن ابنه قد تغرر به فكريًَا وانضم لمجموعة إرهابية، ليقرر الثأر له ومحاولة الكشف عن طبيعة تلك المجموعة، ويسلط الفيلم الضوء على تلك التيارات المتأسلمة والمتشددة التى سيطرت إرهابيًا على شوراع تونس وفكرها.