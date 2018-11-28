شكرا لقرائتكم خبر عن هتوحشونا يا غاليين.. نجوم فقدتهم ساحة هوليود فى 2018 أشهرهم جو جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عام 2018 كان قاسياً على عالم الفن، ففقد الفن الكثير من رواده المشاهير من نجوم هوليود الذين أثروا فيه بالإيجاب وكان لهم بصمة عظيمة فى تقدمه، وعندما أفنوا رسالتهم وافتهم المنية، ولأن من حقنا عليهم توجيه رسالتهم للعالم، تعرف على هؤلاء الفنانين.



الفنانة أريثا فرانكلين

1.الفنانة أريثا فرانكلين:

هى مغنية وكاتبة أغانى وعازفة بيانو أمريكية ومن الغريب أنها علمت نفسها بنفسها وغزت عالم الموسيقى فى الستينات واستمرت فى وهب الفن كل ما تعلمته حتو توفت عن عمر يناهز 76 عاماً بسبب سرطان البنكرياس.



جون ماهونى

2.جون ماهونى:

جون ماهونى هو ممثل ومغنى بريطانى ومعروف عن دوره فى فيلم Fraiser وتوفى عن عمر 77 وهو فى العناية المركزة فى إحدى المستشفيات بولاية شيكاجو، وكان سبب وفاته هو السرطان وذلك بعد حصوله على العديد من الجوائز المسرحية وجوائز تونى أووردز كأفضل ممثل.



جو جاكسون

3.جو جاكسون:

هو والد الفنان العالمى مايكل جاكسون واخته جانيت جاكسون واستطاع تمرير إبداعه وفنه لأولاده، فتوفى وهو فى الـ89 من عمره بعد صراع مرير مع السرطان وأطلق عليه لقب بطريرك الموسيقى بعد إصدار عائلة جاكسون الموسيقية.



فيرن تروير

4.فيرن تروير:

الممثل الكوميديان فيرن تروير من أقصر الأقزام الذين أدوا فى السينما العالمية، وأكتسب شهرته بعد دور "مينى مى" بسلسلة أفلام Austin Powers وسلسلة أفلام Harry Potter، ، توفى عن عمر 54 عاما.