خاص الفن- عائشة بن أحمد: "مشاركتي كعضو لجنة تحكيم مهمة صعبة وبحاجة إلى تركيز"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة التونسية ​عائشة بن أحمد​ كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "آفاق عربية" وفي تصريح خاص لموقع "الفن" قالت عائشة بأنها حينما علمت بترشيحها لهذا الأمر، شعرت بسعادة كبيرة خصوصا وأن مهرجان القاهرة السينمائي له معزة خاصة لديها ولم تتردد لحظة في القبول. واعتبرت أنها في مهمة بحاجة لتركيز كبير فهي مسؤولية كبيرة ولكنها فرصة لمشاهدة العديد من الأفلام المهمة .

من جهة اخرى عائشة بن أحمد تستعد لفيلم "حمزة" أمام الممثل ​تامر حسني​ في أول تجربة سينمائية لها في مصر.