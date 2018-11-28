ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية: ​أحلام​ ترفض إستلام جائزة تكريمها من الـBAMA لهذا السبب! هل ​دينا الشربيني​حامل من ​عمرو دياب​؟ وفاة والدة الممثلة ​رباب كنعان​ إختفاء ​ياسمين صبري​ يطرح علامات إستفهام كبيرة خلاف بين ​ميغان ماركل​ و​كيت ميدلتون​ هو السبب الاساسي لمغادرة ​الأمير هاري​ القصر

شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "الفن": إختفاء ياسمين صبري يطرح علامات إستفهام كبيرة.. وهل دينا الشربيني حامل؟أنطوانيت نجيب... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .