خاص- رجا ناصر الدين يستغل نادين الراسي وهو مسؤول عن تصريحاته.. إليكم الدليل الصوتي

ميرنا وليد - بيروت - خلال تغطيتنا لحفل انتخاب ملكة جمال الشوف عام 2018، قرّرنا أن نأخذ تصريحاً من الإعلامي ​رجا ناصر الدين​ الذي كان متواجدا ضمن لجنة تحكيم هذا الحفل.

وفي سؤال وجّهه المراسل لرجا حول الشائعات التي إنتشرت مؤخرا عن علاقته بالممثلة ​نادين الراسي​، رد قائلا إنهما تزوجا وإنفصلا، وفي الصوت الّذي ستسمعونه، ستجدون أن المراسل لم يصر نهائياً على رجا، بل على العكس هو من قام بتكرار هذا التصريح.

ولنفترض أن المراسل ألحّ على رجا، فالإنسان الصادق حتّى مع الإلحاح يقول الصدق، وهو من يتحمل كذبته وليس نحن.

نحن نعلم أن نادين الراسي أصبحت تُستغل من أجل الـ "سكوبات" منذ أن طلّقت، ولكن هذا الاستغلال دفع برجا إلى إتهامنا بالكذب عبر موقع "معلمته القديمة"، نحن الموقع المعروف بمصداقيته جئناكم بالدليل الصوتي بأن رجا هو من إعترف من دون أي إصرار.

وحتّى إن كان ليس هناك تسجيل صوتي لتصريحه، فهو صرّح لي أيضا بلسانه بأنه تزوج وطلّق.

فرجا ناصر الدين لا يمكنه أن يلعب كثيرا بالإعلام، فالسلطة الرابعة ليست لعبة ومكاناً لرمي الأكاذيب، بل هي مسؤولية كبيرة تجاه القرّاء والمشاهدين.

فإذا كان رجا مصراً على ألا يكون صادقاً، نحن على العكس، نود دائماً أن نلاحق الأخبار الصادقة حتى آخر نقطة. فليس الموقع الذي نشر فيه تصريحه الأخير يملك شرف الصدق مئة بالمئة، و"السكوبات" التي اطلقها في السابق لم تكن صادقة بشكل تام.

فهل تعلم يا رجا أن إتهام موقع إلكتروني، يصنّف من الأوائل، بالكذب يعني "قدح وذم"؟

فالمطلوب من رجا ناصر الدين الإعتذار الفوري من موقعنا "موقع الخليج 365" وإلا أخباره لن يكون لها أي مكان فيه بعد الآن.

فنعرض لكم التسجيل الصوتي الكامل من دون أي تعديل.