شاهد… جين عمران تتلقى هدية من حفيدية صدام حسين وتثير غضب الكويتيين

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:46 صباحاً -

لجين عمران

علقت الاعلامية مي العيدان على مجموعة من الصور نشرتها زميلتها السعودية لجين عمران، لكتاب أهدتها إياه حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين. وهاجمت مي عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” هذا الأمر، واعادت نشر الصور من “سناب شات” لجين، ووجهت إليها كلمات قاسية وتعليقاً اثارت من خلاله ضجة كبيرة بين متابعيها.

وكتبت العيدان على الصور: “لجين عمران منزلة بسنابها فرحانة ان صديقتها حفيدة صدام، حرير حسين كامل، وابنة رغد، وتقول تعتز بصداقتها.. اشوي اشوي بتقول الله يرحم صدام”. وأضافت: “عموما، عزي اللي تعزينه، بس لا تجين الكويت اللي جدها سفك دماء الكويتيين ويتم عائلاتنا وانتهك اعراضنا وشتم الملك فهد رحمة الله عليه وضرب السعودية بلدك .

بالصواريخ.. بس شنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه وعليها وكل كل إنسان يناصر ظالم”. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وانقسمت التعليقات بين من رأى انها علاقة صداقة شخصية ولا يمكن ربطها بأمر سياسي، وبأنها قدمت التهنئة لصديقتها ولا يحتاج الامر الى التأويل أو الاتهامات والتلميحات التي حاولت العيدان توجيهها لها، في حين وقف البعض الآخر مع موقف مي ووجه الشتائم والاهانات للجين.