شاهد.. امل حمادة في اخر مقابلة لها: “انا ما بموت.. انا مثل صباح”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:46 صباحاً -

الفنانة اللبنانية الراحلة امل حمادة

نشرت وسائل إعلام لبنانية، آخر مقابلة تلفزيونية للكوميدية اللبنانية أمل حمادة قبل وفاتها مساء اليوم الثلاثاء، حيث تحدثت الراحلة خلال اللقاء عن الموت بالسنبة لها.

وفي مقطع فيديو، من مقابلة في برنامج “بلا تشفير” مع الاعلامي تمام بليق على تلفزيون الجديد، قالت أمل متحدثة عن الموت:”أنا ما بموت.. انا مثل صباح.. يومًا ما إذا أنا متت.. العالم بترجع بتحضرني”، وكان هذا آخر ظهور إعلامي للراحلة، بحسب الموقع.

وتُوفيت الكوميدية اللبنانية، حمادة اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر جلطة دماغية حادة، ومن المقرر أن توارى الثرى بمسقط رأسها في مدينة النبطية الجنوبية، يوم الأربعاء.