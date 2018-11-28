شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم "رأس السنة" ودخوله مراحل المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل فيلم "رأس السنة" من تصويره، والذى يشارك فى بطولته الفنانان إياد نصار وإنجى المقدم، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، حيث انتهى صناعه من تصوير المشاهد الخارجية فى مدينة الغردقة، ودخل الفيلم حاليا فى مرحلة المونتاج والميكساج الخاصة به استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة فى موسم منتصف العام .

الفيلم تدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم "رأس السنة"، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم، وهو من تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد .