شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جايسون موموا وآمبر هيرد فى افتتاح فيلمهما aquaman فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الثنائى جايسون موموا وآمبر هيرد، حفل افتتاح فيلمهما الجديد القادم بعنوان aquaman، بصحبه العديد من النجوم، و التى اقيمت أمس فى احدى صالات العرض بمدينة لندن الإنجليزية، قبل طرحه رسمياً يوم 21 ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.