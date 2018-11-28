شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يصور "الممر" داخل استوديو شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان أحمد عز عددا من مشاهده فى فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، أمس الثلاثاء، وقبلها انتهى من تصوير مشاهد الإسماعيلية ومشاهد الأكشن فى مدينة السويس، ويواصل تصوير المشاهد الخاصة بالقاهرة، كما أوشك على الانتهاء من التصوير، ولم يتم تحديد موعد نهائى لعرض الفيلم فى السينمات.

تدور أحداث فيلم "الممر"، عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى أحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفه.