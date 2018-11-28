صدمة في لبنان بعد العثور على جثة مذيع بريطاني داخل شقته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

المذيع غفين فورد

أثارت قضية مقتل المذيع في “راديو وان” غفين فورد، وهو من الجنسية البريطانية، حالة من الصدمة في الوسط الفني والإعلامي في لبنان وذلك بعد العثور على جثته مضرجة بالدماء داخل شقة في بيت مري.

ونعت الإذاعة عبر حسابها على “فيسبوك”، المذيع غافين فورد Gavin Ford. ونشرت صورته، مرفقة بما يلي: “بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة”.

وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.

وقد نشر موقع “ليبانون ديبايت” برقية أمنية حول مقتل المذيع البريطاني في إذاعة “راديو وان” غفين فورد.

وتشير البرقية الى أن “فقد الإتصال بالمذيع عند الساعة 23:15 من تاريخ أمس 26-11-2018، وبعد حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي مالك هلال الذي عاين الجثة، تبين أن نتيجة الوفاة هي الخنق وكان مقيد اليدين والرجلين”، كما وتم ضبط كاميرا يملكها من قبل فرع المعلومات.

وأضافت:” تبين أنه يملك سيارة نوع ب أم أف 120 لون أسود تحمل الرقم 37511 / ج غير موجودة أمام منزله، كما أن هاتفه نوع أيفون مفقود بالإضافة الى أن خزنة المنزل مفتوحة بشكل طبيعي”.

واوردت البرقية معلومات عن احتمال ان يكونوا الجناة من التابعية السورية.