بقبلة وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت كوليت بولس زوجها عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

عاصي الحلاني وزوجته كوليت بولس

بقبلة على خده وكلمات مؤثرة، هكذا عايدت كوليت بولس زوجها الفنان عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده الثامن والاربعين.

فقد نشرت كوليت صورة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تطبع قبلة على خد زوجها الفنان عاصي الحلاني وعلقت عليها قائلة: “ينعاد عليك حبيبي

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