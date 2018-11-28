شاهد… بلقيس باطلالة ساحرة في مسقط وتستعد لحفلات دبي والعين

- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -
بلقيس فتحي
سرقت النجمة بلقيس فتحي الانظار باطلالة فاتنة جداً وذلك خلال احياء حفلتها الاخيرة في “مسقط”.
تألقت بلقيس باطلالة انيقة ومبهرة، حيث اختارت فستاناً طويلاً من دار “اماتو” حصد اعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على لوكها خاصة انها في كل حفلة تُبهر جمهورها بلوك اجمل من اللوك الذي سبقه.
وأبدت بلقيس فرحها الكبير بالتفاعل المتميز الذي رافقها الجمهور به خاصةً مع أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” التي لم يمر عليها سوى أيام قليلة منذ طرحها، مما أكد نجاحها وتميزها والتي حملت توقيع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات محمد الجبوري وتوزيع ميثم علاء الدين، حيث حققت ما يقارب المليونين من المشاهدات في أول أيام عرضها عبر قناتها الرسمية باليوتوب”.
هذا وتستعد بلقيس للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47 من خلال حفلين ستحيي الأول يوم 1 ديسمبر 2018، في مدينة العين على مسرح مدينة هيلي، لتتابع في اليوم التالي 2 ديسمبر حفلاً غنائياً في “دبي برج بارك” وسط مدينة دبي، حيث تتطلع بشغف لمواجهة جمهور مدينة العين ودبي إحتفالاً وفرحاً.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">مسقط #بلقيس_لوك_بوك ستايلستس @ma.fashionconsultancy الفستان تصميم @amatoofficial مكياج @safa_almusallam شعر وفاء النعيمي صالون @msoprah تصوير @gharabally.algharabally #balqeeslookbook
A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Nov 26, 2018 at 8:37am PST
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">مسقط #بلقيس_لوك_بوك ستايلست @ma.fashionconsultancy الفستان تصميم @amatoofficial مكياج @safa_almusallam شعر وفاء النعيمي صالون @msoprah تصوير @gharabally.algharabally #balqeeslookbook
A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Nov 26, 2018 at 9:21am PST
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد… بلقيس باطلالة ساحرة في مسقط وتستعد لحفلات دبي والعين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .