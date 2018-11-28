شاهد… بلقيس باطلالة ساحرة في مسقط وتستعد لحفلات دبي والعين

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

بلقيس فتحي

سرقت النجمة بلقيس فتحي الانظار باطلالة فاتنة جداً وذلك خلال احياء حفلتها الاخيرة في “مسقط”.

تألقت بلقيس باطلالة انيقة ومبهرة، حيث اختارت فستاناً طويلاً من دار “اماتو” حصد اعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على لوكها خاصة انها في كل حفلة تُبهر جمهورها بلوك اجمل من اللوك الذي سبقه.

وأبدت بلقيس فرحها الكبير بالتفاعل المتميز الذي رافقها الجمهور به خاصةً مع أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” التي لم يمر عليها سوى أيام قليلة منذ طرحها، مما أكد نجاحها وتميزها والتي حملت توقيع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات محمد الجبوري وتوزيع ميثم علاء الدين، حيث حققت ما يقارب المليونين من المشاهدات في أول أيام عرضها عبر قناتها الرسمية باليوتوب”.

هذا وتستعد بلقيس للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47 من خلال حفلين ستحيي الأول يوم 1 ديسمبر 2018، في مدينة العين على مسرح مدينة هيلي، لتتابع في اليوم التالي 2 ديسمبر حفلاً غنائياً في “دبي برج بارك” وسط مدينة دبي، حيث تتطلع بشغف لمواجهة جمهور مدينة العين ودبي إحتفالاً وفرحاً.