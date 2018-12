شاهد… بلقيس باطلالة ساحرة في مسقط وتستعد لحفلات دبي والعين

View this post on Instagram

Long and medium لوك حفل #مسقط #بلقيس_لوك_بوك ستايلستس @ma.fashionconsultancy الفستان تصميم @amatoofficial مكياج @safa_almusallam شعر وفاء النعيمي صالون @msoprah تصوير @gharabally.algharabally #balqeeslookbook