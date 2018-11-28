الفنانة الكويتية حلا نورة تعود لطليقها.. شاهد صورها بفستان الزفاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أثارت أزمة مؤخرا بإعلانها وفاة والدتها ونفي الأخيرة لصحة ادعاء ابنتها، أعلنت الفنانة الكويتية من أصل سعودي حلا نورة عودتها لطليقها بعد أن كانت قد انفصلت عنه منذ ما يقرب من 3 شهور.

وأعلنت حلا هذا الخبر السعيد من خلال مقطع فيديو نشرته على موقع “سناب شات”، وأكدت أنها متواجدة بالكويت لتكون بجوار زوجها الكويتي والذي لا تستطيع الاستغناء عنه لتعلن بذلك عودتها له.

الفنانة الكويتية قامت أيضا بنشر مجموعة صور لها وهي ترتدي فستان الزفاف، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق رومانسي، قالت فيه: “مكتفين ببعضنا ومانشوف إلا بعض، كل حُبي له وكل مافيه لي”.

وأضافت: “ألف مبروك تُحلق فوق هامات العروس.. والعبارات تنمو بعقود من ورود”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت حلا نورة قد أعلنت انفصالها عن زوجها في شهر سبتمبر الماضي، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة السعودية عبرت خلال الفيديو عن استيائها الشديد من تكرار سؤالها عما إذا كانت متزوجة وعندها أولاد أم لا، فردت بقولها: ” كفاية بقى تسألوني الأسئلة الشخصية ديه.. هريحكم.. انا فعلا انفصلت مو لابسة دبلة”، إلا أنها لم تذكر سبب الانفصال.

يذكر أن حلا نورة كانت قد أعلنت خبر وفاة والدتها، إلا أن الأخيرة خرجت عن صمتها لتنفي ما قالته ابنتها عن وفاتها، مؤكدة أنها مازالت على قيد الحياة، حيث قالت، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: ” مرحبًا، أنا والدة الفنانة حلا نورة الكويتية، اللي أعلنت إن وفاتي كانت قبل 3 أيام ودفنتني بالحياة”.

وأضافت: “الحمد لله أنا حية أرزق، وموجودة في فلسطين حاليًا.. حقيقة أنا كمان مصدومة متلكم من الخبر.. ما بعرف إنه ممكن حدا يموت أمه بالحياة.. متهيألي إنه ده عمل إجرامي.. وإذا هي بتعمل هالشي عشان تزيد من شهرتها، فده شيء لا يليق بها كفنانة.. وإذا كان البعد أو الوحدة سبب لذلك.. فما يصير إن بنت في العالم تدفن أمها وهي عايشة بالحياة”.

فيما دافع خال حلا نورة عنها، مؤكدا أن شقيقته لا تستحق الحياة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل مشاكلهم العائلية.