صورة تضع يسرا اللوزي في مرمى الاتهامات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لإطلالتها الجديدة.

الصورة حصدت على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها ولكن البعض اتهمها بالخضوع لعملية تجميل في أنفها في تعليق جاء فيه: «ليه عملتي مناخيرك شكلك اتغير ومكنتيش محتاجة تجميل... انتي كاتبة انك معملتيش عملية بس التغيير في مناخيرك ...بس اول ما شوفت الصور عرفت انك عملتي عملية».

يسرا اللوزي، لم تمرر التعليق مرور الكرام وردت عليه قائلة: «وهعملها ليه أصلا هو فراغ وخلاص وهي الحمد لله تمام ومش محتاجة تتعمل بس واضح انك مش مصدقاني فبراحتك».

وأضافت في تعليق أخر: «يا جماعة يا ريت تفهموا إن ده مكياج معمول لجلسة تصوير بيكون ليها إضاءة معينة.. وأنا غلطت إني قررت أشارككم صورة من خلف الكواليس».

وتابعت: «يعنى مش من التصوير نفسه لأن المجلة لسة قدامها أسبوع على الأقل على ما تنزل، أنا افترضت إن المشاركة دي ممكن تبسطكم لإني عمومًا مش بحط صور كتير».

وأنهت كلامها قائلة: «لكن من الواضح إني ما كنتش المفروض أشارككم الصور وأستنى لما الصور الخاصة بالمجلة تنزل وخلاص».

جمهور يسرا اللوزي، تضامن معها بشكل كبير، ونصحها بتجاهل التعليقات السلبية لأنها جميلة في كل حالتها مؤكدين أن عمليات التجميل خاصة بها فقط وليس لأحد أن يتدخل فيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة المصرية كان مسلسل “بالحجم العائلي”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان يحيى الفخراني.