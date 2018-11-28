نور: تبرئ رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية نور، عن ظهورها في برنامج الفنان المصري رامز جلال، والذي كان يحمل اسم «رامز تحت الصفر»، وتم تصويره فوق الثلوج، وكشفت حقيقة معرفتها بالمقلب.

نور، قالت خلال لقائها في برنامج «واحد مع الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «البرنامج من وجهة نظري غير مصنوع، ولم أعرف اي تفاصيل عنه».

وأضافت: «ذهبت للبرنامج كضيف مع كابتن مجدي عبدالغني، ولم أكن أعرف بوجود رامز جلال، وإذا كان البعض يرى أن البرنامج مصنوع في حلقات أخرى فانا لا أعرف ، ولا استطيع إلا أن أقيم تجربتي فقط».

ورفضت خلال الحلقة الكشف عن المبلغ الذي تلقته نظير ظهورها في الحلقة، ونفت كذلك قيام رامز بالاعتذار لشقيقه ياسر جلال، عن مشاركة نور معه وذلك كونها قدمت دور حبيبته في مسلسل «رحيم»، لذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

يذكر أن نور، كانت قد انضمت لضحايا رامز جلال للمرة الأولى، وسجلت وقتها رد فعل منافي تمامًا للنجوم حيث تحكمت في أعصابها تمامًا ولم تتلفظ بأي لفظ خارج طوال الحلقة.

نور تبين حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال