مرام البلوشي تسخر من اتهامها بالبذخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة الكويتية مرام البلوشي جدلا واسعا بتصريحاتها عن الحالة المادية للشعب الكويتي.

مرام ردت على سؤال وجه لها خلال استضافتها في برنامج “سوالف ضحى” الذي يعرض على قناة “الشاهد” عما إذا كان المرتّب الشهري يكفي من يتلقونه حتى نهاية الشهر، بقولها: “الكويتيين كلهم مديونين”.

الفنانة الكويتية علقت على تصريح الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني عن إنفاقها مبلغاً كبيراً على إطلالاتها الأسبوعية، بقولها: “صيت غنى ولا صيت فقر”، وأضافت ساخرة: “أنا عندي حنفيات نفط”، مبدية استغرابها مما يقال عن غنى الشعب الكويتي.

يذكر أن حصة اللوغاني كانت قد قالت، في إحدى اللقاءات الإعلامية، إنها تنفق ما يُقارب 10 آلاف دولار أميركي أسبوعيّاً، أي ما يُعادل 3000 دينار كويتي، وهو ما عرضها لانتقادات حادة نظرا لضخامة المبلغ.

وكانت مرام البلوشي قد أثارت الجدل مؤخرا أيضا بحديثها عن موضوع تعدد الزوجات في الإسلام، حيث عبرت عن تأييدها لتعدد الزوجات، حيث قالت: “رب العالمين عادل ولا يظلم احدا، وبالتالي فالشرع اعطى الرجل الحق بالزواج من اربعة، إذا كان قادر على العدل بينهن”.

ولفتت الفنانة الكويتية، خلال إحدى حواراتها التليفزيونية، إلى أنها تتقبل أن يتزوج الرجل من امرأة أخرى، ولا تقبل أن يخون زوجته مع نساء أخريات دون زواج.