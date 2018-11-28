نجوى فؤاد: تزوجت أحمد رمزي 18 يوما فقط.. وطلبت الطلاق لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، على الفيديوهات التي تواظب الفنانة فيفي عبده على نشرها مؤخرا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لرقصها.

نجوى فؤاد، قالت خلال لقائها في برنامج «حكايتك مع دودي»، والذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح، ويذاع عبر فضائية «النهار»: «أشاهد رقصات فيفي عبده باستمرار، وأجدها تقدم تابلوهات جيدة واستمرارها بممارسة الرقص هي حرية شخصية ترجع لها، طالما أنها تستمع بذلك».

وأضافت: فيفي عبده لا تؤذي أحد أو تحصل على أموال مقابل رقصها، ولها مطلق الحرية في الرقص، ولا أنصحها بالتوقف لأنها تحب ما تفعله وتستمتع به.

كما تحدثت خلال الحلقة عن الموت قائلة: «لا أخاف الموت ولكن أخاف المرض، لأنه لم يصبح أحد يكترث بالآخر أو يتحمله في هذا الزمن، والحياة بعد الموت لا نعرف ما كتبه الله لنا فيها، ولكن إحساسي أنها ستكون حياة جميلة».

كما كشفت خلال الحلقة سر انفصالها السريع عن الفنان أحمد رمزي، قائلة: «تزوجت أحمد رمزي 18 يوما فقط، وبعد عودتي من السفر وجدته عاد لزوجته وابنته، وفضلت أن ينتمي لأسرته خاصة وأننا في بداية الزواج وننفصل بسهولة، وهو من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي».